Voorbeschouwing ADO – Excelsior: Geen feestopstelling, maar vol voor de elfde plek

DEN HAAG - De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Excelsior is dit weekend samen met de wedstrijd PSV – PEC Zwolle de enige wedstrijd in de Eredivisie waar niets op het spel staat. Voor ADO, Excelsior en PEC staat alleen de eindklassering nog niet vast en dat grijpt ADO-trainer Fons Groenendijk dan ook aan als doel. ‘Het staat wel mooi, zeker als je twaalf weken geleden binnenkomt op plek achttien’, aldus de trainer.

Groenendijk start dan ook niet met een 'feestopstelling', waarin veel reservespelers speeltijd krijgen. 'Nee zeker niet. Dit is een competitiewedstrijd waarin, vind ik, wij iets moeten doen richting de fans. We hebben wat goed te maken', waarmee Groenendijk doelt op de kansloze 4-0- nederlaag tegen Heracles Almelo. 'Ik hoop dat wij dat zondag kunnen rechtzetten.'Veel wijzigingen zal Groenendijk daarom ook niet doorvoeren. Het is niet ondenkbaar dat Tom Beugelsdijk en Ruben Schaken ten koste van Thomas Meissner en Sheraldo Becker gaan starten. 'Dat moet ik nog met de staf bespreken. Van sommige jongens kan dit de laatste wedstrijd in het shirt van ADO zijn. Daar ben ik mij van bewust.'Ook de laatste competitiewedstrijd van het seizoen volg je live op 89.3 FM Radio West. Vanaf 14.00 uur mis je niks van ADO Den Haag tegen Excelsior. Het commentaar is van Jim van der Deijl en Bart Nolles.Siemen MulderExcelsior – ADO Den Haag 1-2Excelsior – ADO Den Haag 2-4ADO Den Haag – Excelsior 3-3Excelsior – ADO Den Haag 2-3ADO Den Haag – Excelsior 2-2ADO Den Haag – Excelsior 1-1Excelsior – ADO Den Haag 1-1