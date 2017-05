Topfitte Ruben Schaken wil kicksen nog niet aan de wilgen hangen

DEN HAAG - Ruben Schaken speelt zondag hoogstwaarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor ADO Den Haag, maar als het aan hem ligt, is het niet de laatste van zijn carrière. De 35-jarige aanvaller is topfit en heeft besloten dat, als er iets 'moois' op zijn pad komt, hij er nog een jaartje aan vast gaat plakken.

Waar Schaken zijn voetballoopbaan uiteindelijk gaat vervolgen, weet hij nog niet. 'Ik houd alle opties open. Er spelen wat dingen in het buitenland. In Azië, Amerika. Er is wat interesse. Maar het hele plaatje moet wel kloppen, anders doe ik het niet.'Ook Nederlandse clubs hebben al bij hem aangeklopt, maar bij de desbetreffende clubs ziet hij zichzelf niet spelen. 'Het moeten clubs zijn die ergens voor moeten strijden, maar niet voor lijfsbehoud. Ik wil nog heel erg graag ergens voor kapot moeten gaan om iets te bereiken. Dat is waar ik naar op zoek ben.'En nog een seizoen bij ADO Den Haag? Behoort dat ook tot de mogelijkheden? Er staat nog een gesprek op het programma, maar daar is het nog niet van gekomen. Ik sta wel voor een bepaald salaris natuurlijk. ADO zit wat dat betreft in een moeilijke situatie. Maar ik kan er moeilijk over oordelen. Ik laat het op mij afkomen.'