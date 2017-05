Toekomst Groenendijk bij ADO nog altijd onzeker: 'Goed gesprek, signaal nog niet op groen'

DEN HAAG - De gesprekken tussen Fons Groenendijk en ADO Den Haag hebben deze week nog niet geleid tot een akkoord. De contractverlengingen van de coach en van technisch manager Jeffrey van As liggen op dit moment in handen van algemeen directeur Matthijs Manders. Veel zal afhangen van de begroting waarmee de club volgend seizoen zal gaan werken en wat de bestedingsruimte is.

‘Ja, het was leuk. Prima. Goed gesprek. We gaan kijken hoe dit zich verder ontwikkelt.’‘Ik ben nog niet weg hoor. Tegenwoordig maakt het niet zoveel uit waar je zit. Je hebt altijd wel contact natuurlijk…’‘Dat doe ik toch wel. Zo lang we hier zijn, doen we ons werk. Dat is simpel. Als de club iets langer de tijd nodig heeft, dan respecteer ik dat.''Dat weet ik niet, dat denk ik. Dat is voor mij niet zo’n probleem. Ik ben niet degene die daar druk achter gaat zetten. Het ontwikkelt zich wel en we zullen zien waar het toe leidt. Het is nog niet honderd procent zeker nu. Meer kan ik er niet van maken.’‘Dat kan elke dag zijn. Volgende week, over twee weken. Waar het van af hangt? Beide partijen moeten het signaal op groen zetten.’‘Ik heb wel aangegeven dat ik best wil blijven. Daar beslis ik niet alleen over natuurlijk. Wat mij betreft kan dat licht op groen. Ik ben altijd vrij onafhankelijk in mijn hoofd geweest. Als speler, als trainer. Er was altijd een oplossing.''Ik lig er niet wakker van en raak niet in de war als het wat langer of korter duurt. Dit is ook een club waar de afgelopen maanden veel gebeurd is. Het is ook belangrijk welke koers er bepaald wordt. Aan de hand daarvan zullen de beslissingen genomen worden. Daar ben ik gewoon onderdeel van.’‘Nee, want anders had ik het wel verteld. Ik heb geen geheimen, geen dubbele agenda, het is gewoon nog niet zover.’