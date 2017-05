Rits overtredingen bij inval in club in Delft

DELFT - Bij een inval in club Caesar in Delft afgelopen maart hebben onder meer politie, gemeente en de douane verschillende overtredingen geconstateerd. Zo was er een illegale gasaansluiting en liep er ongedierte in de zaak. Twaalf mensen zijn aangehouden bij de actie.

Een van de arrestanten werd gezocht door de politie, waarvoor is niet bekendgemaakt. Elf anderen werden meegenomen omdat ze zich niet konden identificeren. De inval werd gedaan door het Haags Economisch Interventie Team. Dit HEIT-team is een samenwerking van verschillende organisaties.Het UWV doet naar aanleiding van de inval onderzoek naar mogelijk uitkeringsfraude en de Belastingdienst constateerde dat de club de administratie niet op orde had. Ook was er geen bedrijfsleider aanwezig ten tijde van de actie.Bouw- en woningtoezicht deed onderzoek naar de staat van het pand, medewerkers van de gemeentelijke dienst constateerden een aantal gebreken. Netbeheerder Stedin sloot het gas af, vanwege het ontbreken van een contract.Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit deed mee aan de gezamenlijke actie. Zij vonden ongedierte in de club en ook werd er gerookt in de zaak. Tenslotte nam de Douane 2 kilo waterpijptabak in beslag vanwege het ontbreken van zegels.De eigenaar van het bedrijf snapte niks van de inval in zijn zaak. Hij zei destijds tegen Omroep West : 'Ik denk dat ze gewoon geen multiculturele disco in het centrum willen.'In februari werd club Caesar al eens drie weken gesloten omdat de zaak eerder een keer open was geweest op een dagdeel waarvoor geen vergunning is.