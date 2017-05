Armin is 20 jaar dj, West blikt terug met oude beelden

Het optreden van Armin van Buuren in Leiden tijdens Koningsdag 2015.

LEIDEN - Hij was nog student toen hij begon met plaatjes draaien in de Leidse discotheek Next. Twintig jaar later is hij uitgegroeid tot een wereldster. De Leidse dj Armin van Buuren viert dit weekend zijn 20-jarig jubileum in de Amsterdam ArenA. TV West interviewde hem in 2005, aan het begin van zijn carrière.





In het programma bracht presentator Johan Overdevest een bezoek aan de toen 28-jarige dj. 'Het is een heel unieke baan. Ik ben me bewust van mijn bevoorrechte positie.'



Passie



Zijn toekomstvoorspelling van destijds lijkt te zijn uitgekomen: 'Ik zal altijd met muziek bezig blijven. Dat is mijn passie. Het zit altijd in me.'



Vrijdag en zaterdag staat Armin twee keer



