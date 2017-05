Onveilige verkeerssituatie Hoefkade in Den Haag aangepakt

DEN HAAG - De onveilige verkeerssituatie op de Hoefkade in de Haagse Schilderswijk wordt aangepakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft toegezegd gevaarlijke objecten, zoals een telefooncel, een scootmobielstalling en een hoge plantenbak, weg te halen. De objecten staan bij zebrapaden en belemmeren het zicht van voetgangers.

De aanpassingen komen na vragen van D66 . Ook de snelheidslimiet gaat op verschillende plekken op de Hoefkade omlaag naar 30 kilometer per uur. D66-fractie voorzitter Robert van Asten is blij met de aanpassingen. 'Nu is het risico op ongelukken veel te hoog en wordt er vaak te hard gereden.''De toegezegde aanpassingen maken de zebrapaden op de Hoefkade een stuk veiliger voor voetgangers en dat is erg belangrijk', aldus D66-raadslid en ondernemer uit de Schilderswijk Mehmet Eser.