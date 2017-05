Moederdagblunder: Juf is week te vroeg

LEIDEN - Veel kinderen zijn deze week thuisgekomen met een zelfgekleide asbak of lief gedichtje voor hun moeder. Behalve de kinderen van juf Anne uit Leiden. Ze was een week te vroeg met Moederdag en gaf de cadeautjes vorige week al mee.

Met haar 4-jarige leerlingen knutselde ze een foto met hartjes. Ook leerde ze hen een versje aan. 'Ik heb ze tien keer verteld dat het afgelopen zondag Moederdag was', zegt Anne Luijt die les geeft op een school in Leiden. 'Het stond vorige week op onze planning.'Toen ze vorige week vrijdag naar het lokaal van haar collega liep, dacht ze na welk cadeau ze haar eigen moeder zou geven. 'Toen ik bij die collega binnenkwam, zag ik dat zij alle knutselwerkjes nog had liggen. Het bleek helemaal nog geen Moederdag te zijn.'Het liep allemaal met een sisser af. 'Ik heb geen klachten van de moeders gehad. En toen ik de kinderen begin deze week vertelde dat ik te vroeg was, keken ze me vragend aan.'Ze kan er achteraf wel om lachen. 'Het is geen grote catastrofe gelukkig.'Anne is niet de enige juf met een 'Moederdagblunder', een collega ging haar al een keer voor. 'Ze was vergeten de cadeautjes mee te geven op vrijdag en is toen heel Leiden doorgefietst om de cadeautjes hoogstpersoonlijk door de brievenbus te doen.'