Helaas, Voorschoten moet vliegenplaag uitzitten

DEN HAAG - Met verbijstering bekeek vliegendeskundige John Smit van Naturalis de beelden die Omroep West donderdag uitzond over een vliegenplaag op het Kerkplein in Voorschoten. 'Absurd veel, heel bijzonder!' Een oplossing heeft hij niet, dus dat wordt uitzitten.

'Je komt af en toe wel eens vliegenplagen tegen, maar zoveel heb ik er nog nooit binnen een stad of een dorp gezien', zegt de deskundige. Het Kerkplein in Voorschoten wordt – net als voorgaande jaren rond deze tijd - geteisterd door de huisvlieg, of de kamervlieg.'Normaal geeft deze vlieg veel overlast bij boerderijen en stallen. Daar heb je mest en composthopen en daar nestelen de larven zich in', zegt Smit. Waar ze in Voorschoten dan vandaan komen, is voor hem ook een raadsel. 'Ik zeg wel tegen de mensen daar: ga op zoek naar de bron. De vliegen komen ieder jaar terug dus er moet iets zijn waar ze van houden'.Maar waar zit die bron dan? Het Kerkplein is keurig aangeveegd, de vuilnisbakken zien er netjes uit en zijn niet overvol, op het kerkhof achter de kerk liggen geen composthopen en ook op een bouwplaats aan het einde van de straat is niets bijzonders te zien.'Ik dacht aan de bomen', zegt kaashandelaar Frans van Haasteren. Maar dat is volgens de deskundige van Naturalis niet mogelijk. 'Het kan ook nog uit de kerktoren komen', zegt Van Haasteren dan. Het gerucht gaat dat daar hoog in de toren waar de klokken hangen ook wel eens enorme hoeveelheden dode vliegen zijn gevonden.Zijn overbuurman Kelvin Lin van de lunchroom denkt ook aan de kerk. 'Onder de dakrand, of in de voegen. Maar een klant van mij die hoogleraar is geweest, denkt dat toch het kerkhof achter de kerk de oorzaak is.'De plaag bestrijden lukt met deze hoeveelheden niet. Het is dus een kwestie van uitzitten. Volgens de traditie zouden de vliegen over twee weken weg moeten zijn. John Smit van Naturalis vindt dat raar. 'De vrouwtjes die hier actief zijn, leggen eitjes waar binnen twee weken weer nieuwe vliegen uitkomen. En een vrouwtje legt al snel zo’n vierhonderd tot negenhonderd eitjes in haar leven.'