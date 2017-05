Metropoolregio schrapt extra tramritten, Haagse gemeenteraad geïrriteerd

Archieffoto: ANP

DEN HAAG - En weer is er verwarring en irritatie over een besluit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Deze keer gaat het om extra ritten van tramlijn 6 naar de Haagse Markt en de binnenstad van Den Haag. In het definitieve vervoersplan 2018 zijn die komen te vervallen. De Haagse gemeenteraad is hierdoor verrast. Het gaat van kwaad tot erger met de Metropoolregio', zegt HSP-raadslid Joeri Oudshoorn.

De Haagse gemeenteraad heeft begin dit jaar een officiële reactie gegeven op de Vervoersplannen 2018 van de Metropoolregio en daarbij aangegeven dat extra ritten naar de Haagse Markt en het centrum gewenst zijn op de zaterdagen.



'De Metropoolregio heeft toen met ons geconstateerd dat deze lijnen op sommige momenten overbelast zijn en dat extra ritten nodig zijn', zegt CDA-raadslid Michel Rogier. 'Hoe kan het dan dat onder aan de streep blijkt dat deze ritten zijn komen te vervallen?'



Wel inspraak



Want deze week bleek uit het definitieve Vervoersplan 2018 dat de Metropoolregio de extra ritten heeft geschrapt. Een reden wordt hierbij niet gegeven maar waarschijnlijk liggen financiële keuzes hieraan ten grondslag. Rogier: 'Het zal ongetwijfeld te maken hebben met keuzes die de Metropoolregio en de HTM moeten maken, want niet alles kan. Maar ik vind dat de gemeenteraad hier wel inspraak in moet hebben en dat is niet gebeurd.'



Het is een verwijt dat de Metropoolregio vaker wordt gemaakt: het bestuursorgaan is niet democratisch. Toch zitten er wel degelijk politici van alle 23 deelnemende gemeenten in het orgaan. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een aantal wethouders en burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Daarnaast zijn er bestuurscommissies waarin wethouders zitten. Daar worden veel beslissingen genomen. Bovendien zijn alle aangesloten gemeenteraden akkoord gegaan met de totstandkoming van de Metropoolregio en de organisatie.



Applauscommissie



Maar Rogier vindt dat de gemeenteraden meer te zeggen moeten hebben. 'De gemeenteraad lijkt soms een applauscommissie voor de plannen van de Metropoolregio', vindt hij. 'Als gemeenteraad sta je aan de zijlijn toe te kijken en kan je alleen een zienswijze indienen maar beslis je niet over plannen. Dat is niet goed voor het democratisch proces. Ik pleit er daarom voor om een extra democratische laag van raadsleden toe te voegen.'



HSP-raadslid Joeri Oudshoorn stoort zich ook al lang aan de Metropoolregio. 'Het is helemaal niet democratisch en wij hebben als gemeenteraden heel weinig te zeggen', vindt hij. 'En dat is niet goed want in de Metropoolregio gaat heel veel gemeenschapsgeld om, waar dus eigenlijk geen controle op is. En als wij niet kunnen controleren, dan gaat het van kwaad tot erger. Als er iets fout gaat, dan komt het op het bordje van de Haagse belastingbetaler.'



Evaluatie



Oudshoorn weet niet hoe het verbeterd kan worden. 'Er komt wel een evaluatie maar zelfs voor die evaluatie wil de Metropoolregio het niet hebben over het democratische gehalte van het orgaan maar alleen over de organisatie. Het zal dan vooral gaan over wanneer bepaalde stukken aangeleverd moeten worden. Ik houd dus mijn hart vast voor deze evaluatie want ik zie ook niet hoe dit beter moet.'