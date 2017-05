Heel Holland Bakt-winnares proeft taarten in verpleeghuis

(Foto: WZH Sammersbrug)

DEN HAAG - Een taart bakken voor iemand anders is altijd wel een beetje spannend, en zeker als de winnares van Heel Holland Bakt jouw taart komt proeven. Dat gebeurde vrijdag in het Haagse verpleeghuis WZH Sammersbrug. Daar kwam de Scheveningse Annemarie Pronk langs bij een taartenbakwedstrijd.

Pronk, die afgelopen jaar het immens populaire Heel Holland Bakt won, kwam langs ter ere van het twaalfenhalf-jarig bestaan van het verpleeghuis.



En ze kreeg een breed assortiment aan baksels voorgeschoteld. Zo was er een worteltaart, appeltaart, halaltaart en een zonnetje-in-huis-taart.



Zonnetje





Laatstgenoemde was de uiteindelijk winnnaar van de bakwedstrijd: een taart met zomers fruit en een vleugje drank.



'Letterlijk fris en fruitig tegelijk. Heel erg lekker,' was het juryoordeel van Pronk. De winnares kreeg een felicitatie en een kookboek van de Scheveningse.