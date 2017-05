Haagse opsporingsambtenaren moeten toch minimaal aantal boetes uitdelen

DEN HAAG - Ondanks dat twee wethouders hebben beloofd dat Haagse opsporingsambtenaren geen bonnenquota krijgen opgelegd, blijkt dat in de praktijk wel het geval. De boa’s moeten in de praktijk minimaal 265 boetes per jaar uitdelen. Gebeurt dat niet, dan krijgen ze een slechte beoordeling tijdens een beoordelingsgesprek.

Dat blijkt uit het beoordelingsformulier van de buitengewoon opsporingsambtenaren dat in bezit is van Omroep West. Volgens één van de medewerkers waarmee West sprak, leidt dit ertoe dat ze soms op zoek gaan naar mensen die een overtreding begaan, om maar voldoende boetes uit te kunnen delen. Ook worden voor simpele overtredingen meerdere prenten uitgedeeld.De SP in de Haagse gemeenteraad reageert onaangenaam verrast. Fractievoorzitter Bart van Kent wil donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering wethouder Boudewijn Revis (VVD) aan de tand voelen. ‘Dat quotum moet worden afgeschaft’, zegt hij. ‘Dit is burgertje pesten en mensen onnodig opzadelen met bonnen.’Een woordvoerder van de gemeente ontkent dat sprake is van een quotum. Volgens haar gaat het om een ‘prognose’ van wat er van de boa’s mag worden verwacht. Als het werkelijk aantal uitgedeelde boetes afwijkt wordt wel besproken hoe dat komt.Handhaving is sinds enkele jaren een belangrijk thema voor de gemeente Den Haag. De stad moet ‘’ zijn, is het idee. Daarom kwamen er de afgelopen jaren veel handhavers bij en werden ook alle verschillende soorten buitengewoon opsporingsambtenaren bij elkaar gevoegd. In plaats van bijvoorbeeld controleurs, boswachters en parkeercontroleurs, kreeg Den Haag één soort handhaver met hetzelfde uniform In de discussies die daar in de vorige collegeperiode over werden gevoerd, beloofde toenmalig wethouder Sander Dekker (VVD) dat die controleurs niet een verplicht aantal bonnen per jaar zouden hoeven uit te schrijven. Nog geen jaar geleden verklaarde wethouder Boudewijn Revis (VVD) in antwoorden op vragen van GroenLinks hetzelfde. ‘De gemeente Den Haag werkt niet met een quotum’, schreef hij.Maar dat is niet het geval. Tijdens hun beoordeling worden de ambtenaren wel degelijk aangesproken op het aantal bonnen dat ze uitdelen, voor bijvoorbeeld het drinken van alcohol op straat, wildplassen, hinderlijk parkeren en verkeerd aanbieden van huisvuil.‘Minimaal 250 strafrechtelijke PV’s waarvan 100 staande houdingen’, staat op het beoordelingsformulier. Plus: ‘Minimaal 15 bestuursrechtelijke processen verbaal’. Als iemand dat niet haalt wordt dat als negatief punt omschreven. Volgens de boa die Omroep West sprak, is het aantal uitgeschreven bonnen zelfs het belangrijkste punt tijdens een gesprek.Volgens de ambtenaar is het quotum de afgelopen jaren ook steeds omhoog gegaan. Zo moesten ambtenaren vijf jaar geleden nog 125 bonnen per jaar uitschrijven. ‘Het werd beetje bij beetje meer’.Van Kent noemt het systeem ‘bizar en schandalig’. Het SP-raadslid: ‘Hiermee worden inwoners gepest. Handhavers die ervoor zijn om de stad leefbaar en veilig te houden, moeten zelf de afweging kunnen maken of ze een bon schrijven of niet. Wat nu gebeurt is dat de handhavers worden gedwongen dat betekent dat ze op zoek gaan. Ik wil dat dit per direct wordt afgeschaft’.De woordvoerder van de gemeente zegt dat handhavers zijn aangesteld om de stad leefbaar te houden. ‘Onderdeel daarvan is het voorkomen van overtredingen, het uitdelen van waarschuwingen en ook het beboeten van mensen die de huisregels van de stad breken en Den Haag daarmee voor alle andere Hagenaars een minder prettige plek maken.’Het aantal uitgeschreven boetes is onderdeel van het totale oordeel over het functioneren van een handhaver, aldus de woordvoerder. ‘Het schema is een prognose van de resultaten die je gemiddeld genomen kan verwachten als een handhaver tijdens zijn uren op straat professioneel optreedt op de juiste plaats en tijd. In personeelsgesprekken kunnen de werkelijke resultaten van handhavers hiermee worden vergeleken. Als resultaten (veel) afwijken kan een leidinggevende bespreken hoe dat komt. Zo kan de handhavingsorganisatie zorgen dat de stad zoveel mogelijk baat heeft bij hun aanwezigheid op straat’.