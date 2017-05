Geen treinen tussen Gouda en Rotterdam

(Foto: MediaTV.nl)

GOUDA - Het treinverkeer tussen Gouda en Rotterdam ligt sinds vrijdagavond stil. Rond zeven uur sloeg in Rotterdam de bliksem in een zogeheten portaal in, en dat leidde tot een storing.

Al het treinverkeer tussen beide steden is gestremd. Hoe lang dat gaat duren is nog niet bekend, zo meldt de NS. Omrijden kan via Den Haag.



Rond zeven uur trok een stevige onweersbui van Rotterdam richting Utrecht over de Krimpenerwaard en Gouda.