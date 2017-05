Schietvereniging Alphen heeft brandstichter duidelijk in beeld

De uitgebrande entree van het Schietsportcentrum (Foto: John van der Tol)

DEN HAAG - De onbekende die eerdere deze week brand stichtte bij Schietsportcentrum Alphen in Alphen aan den Rijn is duidelijk te zien op beveiligingsbeelden. Dat laat de vereniging weten. De beelden zijn inmiddels overgedragen aan de politie.

Volgens secretaris Aart van der Nagel heeft de brandstichter eerst een gat in de deur gemaakt. 'Een kwartiertje later kwam deze persoon doodleuk terug met een rode jerrycan,' vertelt hij op basis van de beelden. 'Daarna nam hij alle tijd om de inhoud ervan in de hal te gieten en het in brand te steken.'



Het vuur werd in de nacht van dinsdag op woensdag ontdekt door een vrachtwagenchauffeur die over de N11 reed. De brandweer had het vuur daarna snel onder controle, maar de schade aan het pand is toch aanzienlijk. Volgens de vereniging brandde de complete entree uit.



Schieten kan weer



Ondanks dat de schietvereniging nog geen idee heeft wie de brandstichter is, zijn de leden wel weer welkom om te komen schieten. 'We zijn weer druk aan de gang,' zegt Van der Nagel.