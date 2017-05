PvdA uit coalitie Westland vanwege onenigheid over opvolging wethouder

Wethouder El Mokaddem van Westland

WESTLAND - De PvdA in de gemeente Westland is uit de coalitie gestapt. Volgens de partij kon er geen overeenstemming worden bereikt met de andere coalitiegenoten over de opvolging van de vertrokken wethouder El Mokaddem. Breekpunt was het aantal uren dat de nieuwe wethouder zou gaan werken.





'Er is onvoldoende vertrouwen om door te gaan,' aldus de Westlandse PvdA-fractie. Voor het voortbestaan van de coalitie hoeft het vertrek van de PvdA geen gevolgen te hebben, die houdt ook zonder de sociaal-democraten een meerderheid in de gemeenteraad.



De beoogd opvolger van Mohamed El Mokaddem, die naar het bedrijfsleven overstapt , was Hans Spigt, oud wethouder in onder meer Dordrecht en Utrecht. De PvdA wilde dat Spigt de wethouderspot in deeltijd zou gaan vervullen, maar daar wilde de rest van de coalitie niet mee akkoord gaan, zo meldt de partij op Twitter.