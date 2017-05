Uitvaart Aad van der Luit is aanstaande woensdag

Bij de condoleance op vrijdag waren enkele mensen aanwezig die Van der Luit goed kende (Foto: Omroep West)

LEIDEN - De gisteren overleden Leidenaar Aad van der Luit wordt op woensdag 17 mei naar zijn laatste rustplaats gebracht. De uitvaart is openbaar. Dat meldt mediapartner Unity.NU op verzoek van Van der Luit's zoon Joost.

'Aad is van Leiden en Leiden is van Aad,' prijkt het op de uitnodiging. Leidenaren die afscheid willen nemen kunnen dat aanstaande woensdag vanaf 13.00 uur doen in de Vijf Meihal aan de Boshuizerlaan in Leiden.



Aad van der Luit is gistermiddag overleden aan de gevolgen van een hartaanval. Heel Leiden treurt om het verlies van de 'Leidse Godfather', zoals Jochem Meyer hem noemt. De markante Leidenaar was bij velen geliefd. Aad was een ware bekendheid in Leiden. Het D66 raadslid, columnist en organisator is 71 jaar geworden.