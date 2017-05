Gevaarlijke molen Haastrecht wel te bezichtigen op Molendag

HAASTRECHT - De Zesde Molen in Haastrecht is gewoon te bezichtigen op de Molendagen dit weekend. Vorige maand werd de molen stilgezet nadat er bouten waren losgeschoten. Uit voorzorg werden daarna nog 48 andere molens met dezelfde constructie stilgezet.

De bout schoot los , waardoor het risico ontstond dat de wieken zouden afbreken. Er bleek iets mis te zijn met de boutverbinding van de wieken. Het bleef zonder gevolgen. Ook in Schiedam zijn bouten losgeschoten.48 molens stopten met draaien. Ook molens in Katwijk aan den Rijn en 's-Gravenzande werden stilgelegd, omdat ze mogelijk gevaar opleverden.De meeste van de stilgelegde molens zijn gewoon te bezichtigen dit weekend. Zo ook die in Haastrecht. De molen zal echter niet draaien. De molen in Katwijk is zaterdag open, maar ook daar zullen de wieken niet draaien.Op de website van de Nationale Molendag staat een overzicht van welke molens open zijn voor publiek.