Harddrugs gevonden in café Katwijk

KATWIJK - Cafe 't Plein aan het Hoornesplein in Katwijk is vrijdagavond gesloten na een controle. In het café werden harddrugs gevonden.





De controle werd uitgevoerd door het Haags Economisch Interventieteam. Dat is een samenwerkingsverband tussen verschillende partijen, zoals de gemeente, politie, Belastingdienst en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Er wordt een vervolgonderzoek gestart.



Het café werd gecontroleerd na verschillende meldingen van overlast. Naast de vondst van de harddrugs bleek het café ook niet te voldoen aan een vergunningseis voor de Drank en Horecawet. Er is niemand aangehouden, maar het bedrijf werd wel gesloten voor de rest van de nacht.

