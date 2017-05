VIDEO: Dashcam legt spookrijder vast

DEN HAAG - Patrick de Leeuw uit Naaldwijk kreeg zaterdagochtend de schrik van zijn leven toen hij na een nachtdienst naar huis reed over de A4. Een spookrijder kwam hem plotseling tegemoet rijden. Zijn dashcam legde het vast.

'Ik ben blij dat ik veilig thuis ben, het had heel anders kunnen aflopen', schrijft een opgeluchte Patrick op zijn Facebookpagina. Patrick heeft inderdaad geluk gehad: de spookrijder veroorzaakte even later een ongeval op de verbindingsweg van de A12 naar de A4 richting Delft.De beelden van de dashcam van Patrick zijn hier te bekijken via de website van Regio15.