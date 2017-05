FC Lisse grijpt naast titel en richt vizier op nacompetitie

Niels Buijs en Tom Zoontjes van FC Lisse balen (foto: Orange Pictures)

LISSE - Het is FC Lisse niet gelukt de titel in de derde divisie te pakken. De Lissenaren moesten zelf winnen en hopen op een misstap van IJsselmeervogels bij Quick Boys. Het mocht niet zo zijn. Zelf gingen de geel-blauwen met 1-0 onderuit bij Jong FC Groningen, IJsselmeervogels zegevierde en kroonde zich tot kampioen.

In het hoge noorden werd met veel belangstelling het duel van IJsselmeervogels in de gaten gehouden. De Vogels kwamen op slag van rust op voorsprong en dat was een fikse domper voor Lisse.



De titel raakte daardoor verder uit het zicht. Toen de 1-0 in het Noordlease Stadion viel, konden de titelaspiraties van Lisse helemaal de ijskast in. Michael Breij zette de thuisploeg vlak na rust op voorsprong. Het bleek meteen de genadeklap. Lisse geloofde er niet meer in en het was over en sluiten.



Tweede divisie



Ondanks het mislopen van de schaal is het seizoen nog niet over voor FC Lisse. De ploeg van trainer Robbert de Ruiter heeft een periodetitel op zak en kan via de nacompetitie nog promotie naar de tweede divisie afdwingen. Woensdag staat de eerste wedstrijd tegen Dongen op de rol.



Scoreverloop Jong FC Groningen - FC Lisse 1-0 (0-0): 1-0 Breij



