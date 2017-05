IJsselmeervogels ten koste van FC Lisse kampioen, FC Rijnvogels gedegradeerd

FC Lisse, Tom Zoontjes (Foto: OrangePictures)

REGIO - FC Lisse is geen kampioen geworden in de Derde Divisie. Lisse verloor met 1-0 van Jong FC Groningen en schakelde zichzelf daarmee uit voor de titel. Achteraf bleek dat winst ook niet voldoende zou zijn, omdat IJsselmeervogels in Katwijk won van Quick Boys: 0-1. IJsselmeervogels is kampioen, voor FC Lisse rest de nacompetitie.

Ook Rijnsburgse Boys heeft zich voor de nacompetitie geplaatst: de 4-3 zege op Capelle was voldoende om op eigen kracht het ticket voor de promotiewedstrijden veilig te stellen. Concurrent Scheveningen ging met 2-0 onderuit tegen DVS '33 Ermelo.



FC Rijnvogels uit Katwijk degradeert uit de derde divisie. Rijnvogels won weliswaar met 1-3 van Harkemase Boys, maar de standen op de andere velden zijn niet gunstig en dus zakken de Katwijkers af naar de hoofdklasse.



Samenvattingen op televisie



Vanavond (zaterdag) om 20.30 uur zijn de samenvattingen van deze voetbalwedstrijden te zien op TV West. Tot 18.00 uur blikt Radio West Sport terug op de slotdag in de Derde Divisie.



