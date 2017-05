Quick Boys kan IJsselmeervogels niet van de titel houden

KATWIJK - IJsselmeervogels heeft zich zaterdagmiddag op het veld van Quick Boys gekroond tot de kampioen van de derde divisie. Het lukte ploeg uit Katwijk niet de Spakenburgse Vogels van de titel te houden. Op Nieuw-Zuid verloor Quick Boys met 0-1.

Op de allerlaatste speeldag had IJsselmeervogels het allemaal in eigen handen. Alleen FC Lisse hield de druk op de Spakenburgers, maar die verloren op bezoek bij Jong FC Groningen met 1-0. Een gelijkspel was genoeg geweest voor de titel.In de eerste helft kwamen beide ploegen tot enkele plaagstootjes, maar tot echte grote kansen leidde dat allemaal niet. Vlak voor het einde van het eerste bedrijf sloegen de Vogels toe. Sherwin Grot werd weggestuurd en schoot de 0-1 binnen.Er ontstond wel wat discussie over de goal. Was het buitenspel of niet? Beelden wezen niet veel later uit dat het geen buitenspel was. In de tweede helft voetbalde IJsselmeervogels het duel gecontroleerd uit en mocht het zich na afloop kampioen van de derde divisie noemen.0-1 Grot