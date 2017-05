Doek valt voor FC Rijnvogels; verblijf derde divisie beperkt tot één seizoen

Teleurstelling bij FC Rijnvogels (foto: Orange Pictures)

KATWIJK - Het doek is zaterdag definitief gevallen voor FC Rijnvogels. In Friesland was een 1-3 winst op Harkemase Boys niet genoeg om directe degradatie in de derde divisie af te wenden. De Katwijkers zullen daarom volgend seizoen weer in de hoofdklasse uitkomen.

De Kooltuinstrijders kenden een droomstart op bezoek bij Harkema. Mart Spierdijk kopte de rood-witten al na slechts enkele luttele minuten op voorsprong. Een mooie meevaller, maar de tussenstanden op de andere velden beloofden niet veel goeds.



FC Rijnvogels was afhankelijk van SteDoCo en Huizen. Alleen als beide partijen zouden verliezen, had Rijnvogels kans om directe degradatie af te wimpelen. Jammer genoeg voor Rijnvogels lieten SteDoCo en Huizen geen steken vallen.



Teleurstelling



Ondertussen verdubbelde Ricardo de Vlugt nog wel de score namens Rijnvogels. Harkemase Boys deed ook iets terug, maar Jaap van Duijn stelde met de derde treffer de winst veilig.



Vreugde was er na afloop vanzelfsprekend niet in het Rijnvogels-kamp. De teleurstelling was groot, want het verblijf in de derde divisie is beperkt gebleven tot slechts één seizoen.



Scoreverloop Harkemase Boys - FC Rijnvogels 1-3 (0-1): 0-1 Spierdijk, 0-2 De Vlugt, 1-2 Bouius, 1-3 Van Duijn



