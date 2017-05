Rijnsburgse Boys plaatst zich voor nacompetitie na spektakelstuk

Joel Tillema en Jeffrey Jongeneelen vieren goal (foto: Orange Pictures)

RIJNSBURG - Rijnsburgse Boys kan zich gaan voorbereiden op de nacompetitie. De Uien bemachtigden zaterdag het allerlaatste ticket. De ploeg van Pieter Mulders won op eigen veld met 4-3 van Capelle. Maar wie dat in de rust had voorspeld, zou voor gek zijn verklaard.

In de eerste helft werd Rijnsburg namelijk helemaal zoekgetikt. Na een half uur spelen keek de thuisploeg al tegen een 0-3 achterstand aan en leek het een kansloze middag te gaan worden.



De Rijnsburgse supporters kregen vlak voor de thee echter toch weer wat geloof. Wesley Goeman zette de 1-3 op het scorebord en bracht de spanning weer terug. Coach Mulders was duidelijk niet gediend van het slappe spel en liet dat in de rust duidelijk weten.



Ommekeer



Het optreden van Mulders in de kleedkamer had effect, want in een tijdsbestek van tien minuten lukte het Rijnsburg via Joost Leonard en Joel Tillema langszij te komen. Die laatste bleek net als de laatste weken van grote waarde. De aanvaller schoot na een prachtige aanval ook de winnende tegen de touwen.



Via de nacompetitie kan Rijnsburg nog promoveren naar de tweede divisie. Woensdag treffen de Uien Westlandia uit Naaldwijk.



Scoreverloop Rijnsburgse Boys - Capelle 4-3 (1-3): 0-1 De Reuver, 0-2 De Bruin, 0-3 De Bruin, 1-3 Goeman, 2-3 Leonard, 3-3 Tillema, 4-3 Tillema



