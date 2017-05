Scheveningen eindigt seizoen met nederlaag en is uitgespeeld

John Blok moedigt zijn ploeg aan (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Het seizoen zit erop voor Scheveningen. De ploeg van trainer John Blok had in de derde divisie nog zicht op de derde plaats - die recht geeft op een plaatsje in de nacompetitie - maar zelf verloren ze met 2-0 bij DVS '33.





Door goals van Frans Heus stond het na de eerste helft al 2-0 voor DVS '33. Na rust waren de betere mogelijkheden wel voor Scheveningen, maar de scherpte ontbrak bij de manschappen van Blok.







Scoreverloop DVS '33 - Scheveningen 2-0 (2-0): 1-0 Heus, 2-0 Heus

Daarnaast was Scheveningen ook nog afhankelijk van Rijnsburgse Boys. Bij een nederlaag van die ploeg en winst van Scheveningen, zou dat ticket voor de Scheveningers zijn. Maar de laatste wedstrijd van het seizoen verliep anders dan gehoopt.

