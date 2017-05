Tom Beugelsdijk heeft 'onwijs zin' om het seizoen af te sluiten met basisplaats

DEN HAAG - Tom Beugelsdijk hoopt dat hij zondag tegen Excelsior in de basis mag starten. Fons Groenendijk gaf tijdens het wekelijkse persmomentje aan dat hij een aantal spelers in de laatste wedstrijd van het seizoen nog wat speeltijd gunt. 'Ik heb onwijs veel zin om het seizoen zo af te sluiten', aldus de Haagse verdediger.

Beugelsdijk vervolgt: 'Ja, ik hoop dat de trainer het mij gunt. Ik ben misschien wel wat extra gemotiveerd, omdat ik een aantal weken niet gespeeld heb. Ik wil wel knallen. Ik train hard en wil gewoon spelen. Ik hoop dat het zondag kan.'ADO Den Haag heeft geen makkelijk seizoen achter de rug. De start was goed, maar daarna stortte het als een kaartenhuis in. Na de komst van Groenendijk kwam er weer een stijgende lijn in het spel en werd lijfsbehoud vroegtijdig afgedwongen. 'We hebben het uiteindelijk sneller afgesloten dan verwacht. Maar we hebben een verschrikkelijke periode doorgemaakt.'De euforie na Sparta was groot toen ADO definitief veilig was. Groenendijk liet de teugels wat vieren en dat was tegen Heracles Almelo afgelopen weekend duidelijk te zien. 'Wij kunnen het iedereen lastig maken, maar als een aantal spelers minder strijd levert, dan kunnen we ook van iedereen verliezen', is Beugelsdijk van mening. 'En dat gebeurde zondag.'