Kijk de voetbalwedstrijden van FC Lisse en FC Rijnvogels nu LIVE: kampioen of degraderen?

REGIO - Voor FC Lisse ligt de focus op de laatste speeldag van de derde divisie op het kampioenschap. De Lissenaren hebben twee punten minder dan koploper IJsselmeervogels en kunnen de titel alleen bemachtigen als ze zelf winnen bij Jong FC Groningen en IJsselmeervogels verliest bij Quick Boys.

De wedstrijd van FC Lisse is LIVE te bekijken. FC Rijnvogels gaat in de laatste speelronde op bezoek bij Harkemase Boys. De Katwijkers staan op de rand van degradatie. Alleen bij winst op Harkema en puntenverlies van SteDoCo én Huizen, kan directe degradatie afgewend worden. Ook dat duel is LIVE te zien.Klik hier voor de livestream.