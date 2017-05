Gewonde bij ruzie op Marktweg

Foto: Regio15

DEN HAAG - Op de Marktweg in Den Haag is zaterdagmiddag iemand gewond geraakt. Volgens de politie gebeurde dit na een ruzie waarbij meerdere mensen betrokken waren. Er zou maar één gewonde zijn gevallen. Die is naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie had het in eerste instantie over een steekpartij, maar later bleek dat er mogelijk toch geen steekwapens zijn gebruikt.



Nog niet alle betrokkenen zijn verhoord. 'Daarom is het nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd', aldus een woordvoerder.