Spanning stijgt voor singer-songwriters in Den Haag

DEN HAAG - De snaren zijn vernieuwd, de kelen gesmeerd en de vingers warm gespeeld: de vijf finalisten van 'De Beste Singer-Songwriter van Den Haag' zijn er klaar voor. Zondag kiezen het publiek en de jury de winnaar.

De finalisten dit jaar zijn Pyke de Grood, Sabina Hendrikx, Siiri Oksanen, Gijs Hietkamp en het duo Guillard, gevormd door Allard en Guido. De muzikanten werden in twee voorrondes geselecteerd op basis van het hoogste decibel aan applaus. Ook zondag moeten de deelnemers het vooral van de gunfactor van het publiek hebben.Alleen het duo Guillard ging door via een wildcard van de jury. Dat het niet van het publiek kwam, vinden de twee niet zo heel erg. 'We waren eerst nergens en nu zijn we ergens en daar zijn we heel blij mee. Zondag is er weer een kans en we vinden het gewoon heel fijn om op te treden.'De enige buitenlandse deelneemster is de Finse Siiri Oksanen. Sinds twee jaar woont ze in Nederland. 'Den Haag is een fijne stad voor muzikanten. Door wedstrijden als deze kan ik mezelf hier ook ontwikkelen als muzikant en bekend raken met de muzikanten om mij heen.'De term 'singer-songwriter' heeft soms nog een verkeerd imago, zegt zanger Pyke de Grood. 'In Nederland denken mensen aan een gevoelige jongen met een veer op zijn hoed. Maar het is gewoon iemand die zijn eigen teksten schrijft en een manier heeft gevonden om zichzelf te uiten. Niks sentimenteels aan.'De wedstrijd wordt georganiseerd door Cultuurschakel en de Popschool in Den Haag en is zondagmiddag vanaf 14.00 te zien in het Parkroad Café in Den Haag. De winnaar mag dit jaar spelen op Parkpop.