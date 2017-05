Vrachtwagen belandt in sloot na uitwijkmanoeuvre

Foto: Regio15

SCHIPLUIDEN - In Schipluiden is zaterdag een vrachtwagen in een sloot langs de N468 beland. De chauffeur moest volgens ooggetuigen uitwijken voor een tegenligger. Hij kon zelf op de kant komen.

De vrachtwagen is later uit het water getakeld. Mogelijk is er brandstof gelekt. Daarvoor is het hoogheemraadschap Delfland ingeschakeld.