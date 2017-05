Patrick zag spookrijder op zich afkomen: 'Hij reed zeker 100 kilometer per uur'

DEN HAAG - Het had goed verkeerd kunnen gaan op de A4 toen Patrick de Leeuw zaterdagochtend onderweg naar huis een spookrijder tegenkwam. 'Ik denk dat ik wel geluk heb gehad dat het goed is afgelopen', zegt de Naaldwijker. Patrick kon op tijd uitwijken voor de spookrijder, die even later wel een ongeval veroorzaakte op de verbindingsweg van de A12 naar de A4 richting Delft.

'Het is de eerste keer dat ik zoiets heb meegemaakt', zegt Patrick. 'Toen ik de afgekruiste wegdelen zag op zo'n vroege tijdstip wist ik al dat er iets niet pluis was. En dat klopte ook toen ik de koplampen van de spookrijder op me af zag komen', zegt Patrick.De Naaldwijker rijdt al een tijdje met een dashboardcamera in zijn auto en ook nu had hij hem aanstaan toen hij na zijn nachtdienst onderweg naar huis was. Daarop is goed te zien hoe de spookrijder hem tegemoet en voorbij rijdt. Ook zie je de politie die de spookrijder probeert tegen te houden. 'Je ziet op de video knipperende lichten, dat is de politie die de spookrijder net mist ter hoogte van Den Haag-Zuid'.'Als we tegen elkaar waren opgebotst dan denk ik dat de klap zo hard was geweest dat het niet goed was afgelopen. De man reed denk ik zo rond de 100 kilometer per uur. Dus dan waren we met een klap van 200 kilometer per uur op elkaar geknald. Dus toen ik de koplampen op me af zag komen, heb ik direct voor mijn eigen veiligheid gekozen en ben links gaan rijden. Gelukkig kon dat zonder ander verkeer in de weg te staan.'Vermoedelijk heeft de spookrijder zo'n 17 kilometer afgelegd voordat hij kon worden aangehouden. Op de verbindingsweg van de A12 naar de A4 richting Delft botste hij iets na 6.00 uur op een andere auto. Hierbij raakte een 29-jarige Zoetermeerder gewond en ook de spookrijder zelf, een 45-jarige Pool, raakte lichtgewond. De man was mogelijk onder invloed van verdovende middelen.Dat het goed is afgelopen met Patrick en de andere bestuurders is misschien wel een wonder. Een paar maanden geleden ging het nog goed mis op de A4 bij het Prins Clausplein. Daar vielen toen twee doden , de 26-jarige spookrijder en een 48-jarige vrouw uit Den Haag.