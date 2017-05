Hoogheemraad op het matje bij dijkgraaf om hond

DELFT - Hans Middendorp, lid van het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland, moet maandag op gesprek bij zijn baas, de dijkgraaf. Middendorp heeft een boete gekregen omdat hij een hondenbezitster zou hebben mishandeld. Dijkgraaf Michiel van Haersma Buma wil uitleg.

Het waterschap wil pas na dit gesprek reageren op de kwestie. Wel plaatste Delfland alvast een persoonlijke verklaring van hoogheemraad Middendorp op de website.



'Afgelopen weekend ben ik in het bos gebeten door een hond. Hierdoor is ruzie ontstaan met de eigenares van de hond en deze heeft aangifte gedaan. Ik heb inmiddels bezwaar gemaakt bij de officier van justitie tegen de beschikking die is opgelegd.'