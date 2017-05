Leiden presenteert de Contra-compositie VII

DEN HAAG - Bijna twee miljoen euro heeft het gekost om de Contra-compositie VII van Theo van Doesburg naar Leiden te halen. Kunstliefhebbers konden zaterdag hun geluk niet op in het stadhuis. Daar werd deze nieuwste aanwinst van Museum De Lakenhal gepresenteerd.

Precies een eeuw nadat Van Doesburg het tijdschrift 'De Stijl' oprichtte, kan Museum De Lakenhal dit topstuk uit 1924 toevoegen aan de collectie. Van Doesburg staat bekend om zijn abstracte stijl van schilderen. De zwarte lijnen in combinatie met de witte vlakken en de kleuren rood, blauw en geel, zijn dan ook duidelijk terug te zien in het schilderij.De Contra-compositie VII gaat eerst nog even op reis, voordat hij in De Lakenhal te zien is. Het museum wordt momenteel verbouwd . Het werk zal vanaf 24 mei in bruikleen gegeven worden aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Na de heropening van Museum De Lakenhal in het voorjaar van 2019, zal het schilderij permanent op zaal te zien zijn.