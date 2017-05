Katwijk sluit seizoen in stijl af; VVSB geeft voorsprong uit handen

REGIO - Katwijk heeft het eerste seizoen in de nieuwe tweede divisie in stijl afgesloten. Op bezoek bij Spakenburg werden de 'Blauwen' met 1-2 verslagen door Katwijk. VVSB gaf op de laatste speeldag op slordige wijze een 2-0 voorsprong uit handen. Tegen TEC werd het 2-2.

Marciano Mengerink was op dreef in Spakenburg en tekende namens Katwijk voor beide goals. De aansluitingstreffer van Olivier Pilon kwam te laat om het nog enigszins spannend te maken.VVSB stond door doelpunten van Tomas Tavilla en Tommy Bekooij na ruim een uur spelen op een comfortabele 2-0 voorsprong. De winst leek in Noordwijkerhoutse handen, maar TEC dacht daar overduidelijk anders over.In de laatste twintig minuten wist Trumaine Balrak VVSB-doelman Ronald van der Meer tweemaal te passeren. In de slotfase was TEC met een bal op de lat zelfs nog dichtbij de 2-3.