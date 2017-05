Maaltijdbezorger botst op auto, buurtbewoners maken selfie met traumaheli

Foto: Regio15

DEN HAAG - Een maaltijdbezorger op een scootertje is zaterdagavond op een auto gebotst in de Haagse Kempstraat. De bezorger raakte daarbij gewond. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd.

Een traumahelikopter met een medisch team landde op een speelveldje in de buurt. De heli trok veel bekijks. Toegestroomde buurtbewoners maakten massaal selfies met de heli op de achtergrond.