Ook parkeergarages Q-Park in Gouda 'besmet' na wereldwijde virusaanval

GOUDA - Bij de wereldwijde virusaanval van vrijdag - met zogeheten 'ransomware' - zijn ook Nederlandse parkeergarages van Q-Park besmet geraakt. Onder meer de parkeergarages in Gouda zou daardoor met problemen kampen.

Bij de aanval werden Windows-computers gegijzeld door zogeheten WanaCrypt0r-ransomware. Als dit virus een computer infecteert, dan gaat die op slot. Een gebruiker kan pas weer bij zijn bestanden als hij 300 dollar in bitcoins - een nieuwe, digitale munteenheid - overmaakt.Die meldingen verschenen ook op parkeerautomaten van Q-Park. Bij diverse parkeergarages - behalve in Gouda ook die in onder meer Ede, Hoofddorp, Veendendaal en Rotterdam - konden mensen niet betalen.