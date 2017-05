Overzicht: wie speelt tegen wie in de nacompetitie?

REGIO - Voor een aantal ploegen in het amateurvoetbal zit het seizoen erop, maar nog niet iedereen kan achterover gaan leunen en genieten van een welverdiende vakantie. Vijf ploegen uit onze regio kunnen via de nacompetitie nog promotie naar een hoger niveau afdwingen.

FC Lisse, Rijnsburgse Boys en Westlandia hebben zich in de derde divisie weten te verzekeren van de nacompetitie. In de hoofdklasse A geldt dat voor Ter Leede en Noordwijk.Lange tijd om voor te bereiden is er niet. Voor Ter Leede en Noordwijk staan dinsdag de eerste duels al op het programma. In strijd om promotie naar de derde divisie wacht Ter Leede dinsdag een lange rit. De ploeg van Henk Wisman neemt het dan in Overijssel op tegen Staphorst. Zaterdag staat de return gepland.Noordwijk ontvangt dinsdag DOVO. Zaterdag reizen de rood-witten af naar Veenendaal.Staphorst - Ter LeedeNoordwijk - DOVOTer Leede - StaphorstDOVO - NoordwijkDe derdedivisionisten komen woensdag voor het eerst in actie. Zij spelen om promotie naar de tweede divisie. FC Lisse is gekoppeld aan het Noord-Brabantse Dongen. Zij spelen eerst uit. Rijnsburgse Boys en Westlandia zijn elkaars tegenstander in de nacompetitie. De Uien spelen het eerste duel op eigen veld.Dongen - FC Lisse Rijnsburgse Boys - WestlandiaFC Lisse - DongenWestlandia - Rijnsburgse Boys