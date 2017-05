Auto's verwoest door twee branden in Delft

DELFT - In Delft zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee auto's in vlammen opgegaan. De wagens stonden op nog geen tweehonderd meter van elkaar.

De eerste wagen vloog rond 3.00 uur in brand op de Waterloop in Delft. De bestelwagen brandde volledig uit.Korte tijd later was het raak op het Herfstpad, op zo'n 200 meter van de Waterloop. Daar vloog een SUV in brand. Ook twee ernaast geparkeerde auto's liepen schade op.Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de beide autobranden.