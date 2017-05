Weekoverzicht: ongeneeslijk zieke Sabine (15) overlijdt en Poolse spookrijder veroorzaakt ongeluk

Foto: Regio15

DEN HAAG - Na een lang ziekbed is Sabine Wortelboer (15) overleden. Het meisje, dat op het Haagse Segbroek College in Den Haag zat, verloor de strijd van een agressieve hersenstamtumor. Ook zullen we de grote brand bij een recyclingbedrijf in Noordwijk niet snel vergeten. En het was de week van de Poolse dronken spookrijder, die dit weekeinde een heftig ongeluk veroorzaakte op de A4.





