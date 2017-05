ADO Den Haag trakteert supporters op overwinning en besluit seizoen met elfde plaats

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft haar supporters op de allerlaatste speeldag getrakteerd op een overtuigende overwinning. De ploeg van Fons Groenendijk was op eigen veld met 4-1 te sterk voor Excelsior en besluit een turbulent seizoen daardoor met de elfde plaats.

Wie een aantal weken geleden had gezegd dat deze wedstrijd op de laatste speeldag nergens meer om zou gaan, zou voor gek zijn verklaard. Na 23 speelronden waren er bij zowel Excelsior en ADO Den Haag grote degradatiezorgen, maar beide ploegen zetten een eindsprint in. Met succes.ADO Den Haag verzekerde zich twee weken geleden van nog een jaar eredivisievoetbal. Groenendijk liet na de handhaving de teugels wat vieren. Het resulteerde vorige week tot zijn grote schrik in een teleurstellende 4-0 nederlaag bij Heracles Almelo. De coach zocht de oorzaak ook bij zichzelf en wilde hoe dan ook in de laatste wedstrijd iets rechtzetten voor het eigen publiek.Groenendijk had zijn manschappen met duidelijke instructies het veld ingestuurd. Winnen was het devies. De boodschap leek goed te zijn overgekomen bij zijn mannen. Na een fraai balletje van Dion Malone was het Sheraldo Becker die na een vlugge counter de bal in het doel werkte. Na slechts acht minuten was het raak voor de Hagenaars en Becker mocht zijn handen ter hemel heffen.Ondanks de voorsprong kwam het meeste gevaar van de bezoekers. Het was dan ook niet geheel onverdiend toen Jeffry Fortes tien minuten later na een goede vrije trap met de hak de gelijkmaker achter doelman Robert Zwinkels werkte. De stand was weer gelijk, maar ADO had voor de supporters wat moois in petto. Namelijk twee fraaie goals.Dat Nasser El Khayati over een fantastische techniek en een heerlijk schot beschikt, liet hij eerder dit seizoen al zien. De gehuurde middenvelder van Queens Park Rangers maakte tegen Sparta al een beauty van een goal, maar die tegen Excelsior was misschien nog wel mooier.El Khayati werd in het zestienmetergebied goed aangespeeld en schoot de bal via een vliegensvlugge lichaamsbeweging ongelooflijk knap binnen. Een treffer om door een ringetje te halen.De 2-1 van Mike Havenaar een krappe tien minuten daarvoor was er ook eentje die er mocht zijn. Na een uitstekende voorzet van de goed spelende Tyronne Ebuehi kopte de Japanse spits zijn negende goal van het seizoen overtuigend binnen. De winst leek in Haagse handen en de supporters waren meer dan tevreden.Na een uur nam Wilfried Kanon met zijn eerste competitiegoal in zijn carrière alle Rotterdamse hoop weg. Na een corner schoot de Ivoriaan de bal van dichtbij binnen en daarmee stelde hij de zege definitief veilig.1-0 Becker, 1-1 Fortes, 2-1 Havenaar, 3-1 El Khayati, 4-1 KanonZwinkels; Ebuehi, Beugelsdijk, Kanon, Meijers; Malone, El Khayati, Bakker; Becker (67. Schaken), Havenaar, Duplan (67. Wolters).Hahn; Karami, Drost, Mattheij, Massop; Fortes, Koolwijk (55. Bruins), Fredy; Elbers (70. Ondaan), Van Duinen en Hasselbaink.n.v.t.n.v.t.Siemen Mulder13.257 (Kyocera Stadion, Den Haag)