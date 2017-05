Motoren in brand gestoken, twee jongens (15) gearresteerd

LEIDEN - Twee motoren zijn in de nacht van zaterdag op zondag in brand gevlogen in Voorschoten. De brandende motoren stonden geparkeerd tegen huizen, waarin de bewoners lagen te slapen, en veroorzaakten forse schade. De politie heeft voor de branden in Leiden twee jongens van 15 jaar aangehouden, die mogelijk nog veel meer branden op hun kerfstok hebben.

De jongens werden aangehouden op de Dobbedreef in Leiden. Behalve de twee brandende motoren - op het Van Boeijenplantsoen en het Van Oldebarneveldplantsoen in Voorschoten - zouden ze ook andere branden hebben gesticht in Leiden en Leiderdorp.De eerste brandmelding kwam zaterdagavond rond 23.30 uur binnen: er stond een container op de Parkstraat in Leiderdorp in lichterlaaie. De twee jongens hadden de brand gemeld.Later vloog een fiets in brand op het Alexandrine Tinneplein in Leiden. Nog geen half uur later moest op de Bestavaer een brandende container met bouwafval worden geblust door een buurtbewoner. Vervolgens kwam de melding van de twee brandende motoren.De laatste brand werd gemeld op het Trompplein in Voorschoten. Daar was een fiets in brand gestoken. Korte tijd later werden de twee jongens aangetroffen op de Dobbedreef, vlakbij station De Vink. Politieagenten die eerder op de avond in de Parkstraat in Leiderdorp waren geweest, hadden de jongen herkend. De politie meldt op Facebook op zoek te zijn naar getuigen van de verschillende branden.[https://twitter.com/WijkagLeidZuid/status/863668495187419137]