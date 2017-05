Opstelling ADO: Beugelsdijk mag starten van Groenendijk

DEN HAAG - Tom Beugelsdijk mag van Fons Groenendijk tegen Excelsior starten. De Haagse verdediger hoopte vrijdag al dat hij in de laatste wedstrijd van het seizoen een basisplaats zou krijgen van de coach. 'Ik heb onwijs veel zin om het seizoen zo af te sluiten', zei hij tijdens het wekelijkse persmoment.

Verder zijn er geen verrassingen in de opstelling. Voor onder andere Ruben Schaken zou het weleens de laatste wedstrijd in het ADO-shirt kunnen zijn. Hij moet het echter opnieuw doen met een plaats op de bank.Het doel van Groenendijk is duidelijk voor vanmiddag: vol voor de drie punten gaan. Daar hoort volgens hem geen 'feestopstelling' met veel reservespelers bij. Bij Excelsior staat oud-ADO Den Haag-speler Mike van Duinen in basis.Voor ADO Den Haag staat er op de laatste speeldag niets meer op het spel. Alleen de eindklassering staat nog niet vast. ADO heeft nog zicht op de elfde plaats en daar wil de ploeg dan ook gaan eindigen.Zwinkels; Ebuehi, Beugelsdijk, Kanon, Meijers; Malone, El Khayati, Bakker; Becker, Havenaar, Duplan.Hahn; Karami, Drost, Mattheij, Massop; Fortes, Koolwijk, Fredy; Elbers, Van Duinen en Hasselbaink.