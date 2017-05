Sterk spel oud-ADO Den Haag-speler trekt aandacht van Anderlecht en Club Brugge

DEN HAAG - Timothy Derijck is on fire in de Belgische voetbalcompetitie. De oud-speler van ADO Den Haag kent bij Zulte Waregem ondanks blessureleed een sterk seizoen. De verdediger is daarnaast in de race om speler van het jaar te worden en heeft zich inmiddels in de kijker van topclubs Anderlecht en Club Brugge gespeeld.

'Het is altijd wel leuk dat je naam wordt genoemd bij dat soort grote clubs', vertelt de Belg, die het bij Zulte prima naar zijn zin heeft. 'Je leest wel dat er interesse is en je bent er een beetje mee bezig. Maar ik denk dat het nog iets te vroeg is. Die clubs weten nog niet honderd procent wat het gaat worden. Spelen ze Champions League of komen ze in de voorronde terecht? Het is allemaal even afwachten.'Met Zulte Waregem is Derijck door het winnen van de Croky Cup (beker) in ieder geval zeker van Europees voetbal. Best knap voor een club die met de zevende begroting van België werkt. 'We staan bij de eerste zes, maar zijn niet de grootste club. We hebben een elftal dat goed draait, goed voetbalt én overal wil voetballen. Het is aan ons spel niet af te zien dat we qua begroting zo laag staan.'Derijck speelde in die bewuste bekerfinale tegen Oostende een grote rol van betekenis. De 29-jarige verdediger scoorde in de reguliere speeltijd een doelpunt en bleef tijdens de penaltyreeks koelbloedig en rondde zijn strafschop feilloos af. De Belg werd na het winnen van de beker geroemd vanwege zijn ijzersterke optreden in de verdediging, nadat hij enkele weken buitenspel stond met een blessure.'Jammer genoeg ben ik er even uit geweest, maar ik heb op een niveau terug mogen komen dat goed was. Het is iets waar ik heel blij mee ben. Ik heb ook het geluk gehad dat ik al negen doelpunten heb gemaakt.'Bekijk hieronder wat Derijck vertelt over de opzet van de Belgische competitie, die wellicht ook in Nederland ingevoerd gaat worden.