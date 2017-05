Ook Haagse Feyenoordfans vol goede moed naar Rotterdam voor finale Eredivisie

DEN HAAG - Ook uit onze regio trekken veel voetbalsupporters naar Rotterdam in de hoop dat Feyenoord het kampioenschap wint in de Nederlandse eredivisie. Bijvoorbeeld Tiemen uit Den Haag: 'Ik denk dat het wel gaat lukken vandaag.'

Vorige week was de Haagse Feyenoordfan ook in Rotterdam. 'Toen stonden we op het Stadhuisplein en werd het een behoorlijke anticlimax. We hopen dat het vandaag beter zal gaan.'Ook voor vandaag verwacht hij een moeizame partij, in De Kuip tegen Heracles Almelo. 'Ik denk dat het wel gaat lukken: het wordt 2-0. En daarna een feestje vieren op de Coolsingel.'