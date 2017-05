Opening van Week van het Nederlandse Bier trekt zo'n 6.500 liefhebbers

Foto: Hilko Visser Foto: Hilko Visser

DEN HAAG - Zo'n 6.500 bierliefhebbers zijn vanaf donderdag tot en met zaterdag afgekomen op de Week van het Nederlandse Bier. De opening va het festival was in de Grote Kerk in Den Haag.

Het is de zesde editie van het evenement. De organisatie spreekt van een succevolle start want de Week van het Nederlandse Bier duurt nog tot en met 21 mei. 'Het is nu de 6e keer dat Nederlandse Brouwers het openingsfestival in de Grote Kerk organiseert. We zien de interesse van de consumenten in Nederlands bier elk jaar verder groeien en het bierproeffestival is de perfecte mogelijkheid om met een proefglaasje op ontdekkingstocht te gaan', zegt Cees-Jan Adema, directeur Nederlandse Brouwers.



Het jaarlijks terugkerende evenement werd donderdag geopend doorde Haagse burgemeester Pauline Krikke en markeerde tevens de start van de Week van het Nederlandse Bier. Bezoekers konden drie dagen lang genieten van meer dan 250 biersoorten en verschillende masterclasses die werden gegeven door ervaren bierkenners.



Bier van eigen bodem



Door heel Nederland worden de komende dagen nog zo'n 100 bier activiteiten georganiseerd om de veelzijdigheid van Nederlands bier te laten ervaren.Traditiegetrouw sluiten de Nederlandse Brouwerijdagen de week af; ruim 100 Nederlandse brouwerijen openen van 19 tot en met 21 mei hun deuren voor het publiek.