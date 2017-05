18-jarige jongeman uit 's-Gravenzande schopt lid buurtpreventieteam

'S-GRAVENZANDE - Een 18-jarige jongeman uit 's-Gravenzande is in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt door de politie. Hij wordt ervan verdacht een 57-jarige man uit een buurtpreventieteam te hebben mishandeld, zo laat de politie zondag weten.

Agenten kregen rond 02.00 een melding van de mishandeling. De 57-jarige man wilde samen met een collega van zijn buurtpreventieteam een einde maken aan een ruzie tussen een agressieve dronken man en een voorbijganger. De dronken man schold hen de huid vol en schopte op het 57-jarige slachtoffer, die daarbij lichtgewond raakte. Een groepje jongeren sprong ertussen.De agressieve 18-jarige, een bekende van de politie, kon niet veel later worden opgepakt. Uit een blaastest bleek dat hij bijna vijf keer zoveel alcohol gedronken als wettelijk is toegestaan. Omdat hij gewelddadig was tegen iemand met een publieke taak - zoals een lid van een buurtpreventieteam - zal zijn straf hoger uitvallen dan normaal.