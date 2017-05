Feyenoordfans in alle staten na doelpunten Katwijker Dirk Kuijt

Dirk Kuijt doet 'the dab' (foto: Laurens Lindhout)

KATWIJK - De Rotterdamse binnenstad ontplofte zondagmiddag na de vroege goal van Feyenoord. Door een goal van Katwijker Dirk Kuijt na 40 seconden kwamen de Rotterdammers op voorsprong. In de twaalfde minuut scoorde hij al zijn tweede treffer. De twee treffers zijn het 100e en 101e doelpunt van Kuyt namens Feyenoord in de Eredivisie.

In het centrum van Rotterdam volgen duizenden mensen de kampioenswedstrijd op grote schermen. Overal wordt vuurwerk afgestoken en de fans zingen en schreeuwen het clublied van Feyenoord: 'Hand in hand, kameraden'.Feyenoord speelt zondagmiddag thuis tegen Heracles Almelo. Door een goal van Dirk Kuijt na 40 seconden kwamen de Rotterdammers op voorsprong. Bij winst is de club landskampioen. Bij een andere uitslag, hangt dat af wat concurrent Ajax doet.