Dirk Kuijt schiet Feyenoord met hattrick naar de vijftiende landstitel

Dirk Kuijt in kampioensduel de grote man met drie goals (foto: ANP)

REGIO - Feyenoord heeft zondag in de eigen Kuip het kampioenschap binnengehaald. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst versloeg Heracles Almelo met 3-1, dankzij een hattrick van Katwijker Dirk Kuijt.

De 36-jarige aanvoerder zette Feyenoord binnen twaalf minuten op 2-0 en benutte in de slotfase een strafschop. Kuijt leidde Feyenoord daarmee naar de vijftiende landstitel, de eerste sinds 1999.Het Feyenoord, met veel regiogenoten in het elftal, veroverde al tijdens de eerste speelronde de koppositie en stond die daarna niet meer af. De manschappen van Van Bronckhorst hadden de titel vorige week al kunnen veiligstellen bij Excelsior, maar ze verloren toen met 3-0 van de stadgenoot. Tegen Heracles maakte Feyenoord het in eigen stadion wel af.De bezoekende ploeg uit Almelo liep op basis van het doelsaldo deelname aan de play-offs om Europees voetbal mis.