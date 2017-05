Robert Zwinkels sleept titel 'Speler van het Jaar' binnen: 'Best wel een verrassing'

DEN HAAG - Hij keepte 'slechts' twaalf wedstrijden, maar toch is hij zondag uitgeroepen tot 'Speler van het Jaar'. Doelman Robert Zwinkels nam de trofee voor de tweede keer in zijn carrière in ontvangst. 'Ja, best wel een verrassing', vertelt hij vlak na de uitreiking.

'Het moment van de ommekeer vond wel plaats toen ik in het doel stond. Ik wil niet zeggen dat het door mij komt, maar het is wel logisch dat er dan spelers gekozen worden die de kar trekken of erbij betrokken zijn. Mijn naam zou dan wel kunnen vallen ja', beredeneert de goalie hardop.Zwinkels kijkt terug op een bewogen jaar. ADO Den Haag begon voortvarend aan het seizoen, maar het vervolg was zoals bekend minder rooskleurig. Uiteindelijk lukte het Fons Groenendijk de Haagse eredivionist uit het diepe dal te halen en op de elfde plaats te eindigen.'Je moet niet vergeten waar we vandaan zijn gekomen. De stand geeft niet aan hoe het jaar daadwerkelijk was. Tegen Excelsior moesten we pakken wat we nog konden pakken. De elfde plek was het hoogst haalbare en ziet er wat netter uit dan de vijftiende plaats.'