Westland juicht na kampioenswedstrijd van Feyenoord

(Foto: Arbel Eshet)

WESTLAND - Op veel plekken in onze regio werd de kampioenswedstrijd van Feyenoord tegen Heracles Almelo op de voet gevolgd. Zo ook in Cafe Bij 't Hof in Honselersdijk. Flink wat Feyenoorders keken daar, samen met wat Ajacieden, naar de allesbeslissende wedstrijd. En de ontlading na afloop was groot.





'Dit klinkt heel gek', zegt een vrouw in de kroeg. 'Maar dit is misschien wel een van de allermooiste momenten uit mijn leven. Kippenvel.'



De kroeg ontplofte zondagmiddag al snel, na een vroege goal van Feyenoord. Door een goal van Katwijker Dirk Kuijt, na 40 seconden, kwamen de Rotterdammers op voorsprong. Het was zijn 100ste doelpunt in de Eredivisie. In de twaalfde minuut scoorde hij zijn tweede treffer. Tegen het eind van de wedstrijd verzilverde Kuijt zijn hattrick door een penalty te scoren.