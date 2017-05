Wilfried Kanon wacht op aanbod ADO Den Haag: 'Komende dagen meer duidelijkheid'

DEN HAAG - Lange tijd leek het aanblijven van Wilfried Kanon bij ADO Den Haag onmogelijk vanwege zijn salaris. Omdat Kanon buiten de Europese Unie vandaan komt, moet hij na een eventuele contractverlening ruim vier ton gaan verdienen. Een behoorlijk bedrag voor ADO. Toch probeert de club er achter de schermen alles aan te doen om de Ivoriaan langer te binden.

'De komende dagen. Misschien maandag wel zelfs. Er moet snel duidelijkheid gaan komen nu. Voordat ik met Ivoorkust ga spelen wil ik eigenlijk wel weten wat er gaat gebeuren. Dat is 25 mei.''Het is lekker. Ik ben er blij mee en het is mooi om het zo af te sluiten.''Eigenlijk weet ik het nog niet. Ik moet nog met de club praten en wacht af wat het aanbod is. Ik wil wel zeggen dat ik heel blij en trots ben dat ik voor deze club heb mogen spelen.''Om hem te feliciteren en te bedanken. Vanavond ga ik samen met mijn vrienden naar een restaurantje om het te vieren.'